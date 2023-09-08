Ketum PSSI-nya Spanyol Terancam Penjara 4 Tahun Imbas Kasus Pelecehan Seksual terhadap Kapten Timnas Wanita Spanyol

Luis Rubiales terancam penjara empat tahun karena kasus pelecehan seksual (Foto: REUTERS)

KETUM PSSI-nya Spanyol, Luis Rubiales, terancam penjara empat tahun imbas kasus pelecehan seksual terhadap kapten Timnas Wanita Spanyol, Jenni Hermoso, menurut laporan dari Daily Mail.

Presiden Federasi Sepakbola Spanyol RFEF, Luis Rubiales, telah menjadi pembicaraan selama beberapa waktu terakhir karena kejadian di final Piala Dunia Wanita 2023. Spanyol yang berhasil menjadi juara pada saat itu dinodai oleh insiden cium paksa oleh Rubiales terhadap sang kapten, Jenni Hermoso, saat penyerahan medali di panggung.

Hermoso mengaku tidak nyaman dengan perilaku Rubiales. Sang Presiden RFEF kemudian mendapatkan kecaman dari publik setelah insiden tersebut.

"Eh ya, saya tidak menikmatinya,” ujar Hermoso dilansir Daily Mail, beberapa waktu lalu.

Rubiales sendiri sudah dijatuhi sanksi oleh FIFA. Dirinya dilarang berkecimpung dalam kegiatan sepak bola selama 90 hari.