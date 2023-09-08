Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

David Silva: Hanya Arsenal yang Bisa Hentikan Dominasi Manchester City

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |06:00 WIB
David Silva: Hanya Arsenal yang Bisa Hentikan Dominasi Manchester City
Arsenal dinilai sebagai satu-satunya tim yang bisa hentikan dominasi Manchester City (Foto: REUTERS)
DAVID Silva sebut Arsenal adalah satu-satunya tim yang bisa menghentikan dominasi Manchester City di Liga Inggris 2023-2024. The Citizens – julukan Manchester City – dianggap tak terbendung pada musim ini usai merebut treble winners pada musim lalu.

David Silva masih mengikuti perkembangan mantan timnya, Manchester City, setelah memutuskan pensiun pada Juli lalu. Eks pemain Timnas Spanyol itu menyebut bahwa Pep Guardiola memiliki tim yang tak terbendung di Liga Inggris.

Manchester City

“Mereka (Man City) mempunyai tim yang luar biasa dengan beberapa pemain yang luar biasa. Ini adalah musim kedelapan Pep di City. Tahun pertama dia mulai terbiasa dengan Liga Premier, tapi sekarang hampir tak terbendung,” kata Silva, dilansir dari Metro, Kamis (7/9/2023).

Namun, David Silva mengatakan bahwa Arsenal mampu menghentikan Manchester City. Sebenarnya, hal itu sudah tergambar sejak musim lalu ketika The Gunners – julukan Arsenal – menjadi pemuncak pada hampir sepanjang musim, namun disalip oleh Manchester City pada pekan-pekan terakhir.

“Arsenal adalah satu-satunya tim yang saya lihat memiliki peluang untuk menantang City. Sisanya? Menurutku mereka tidak bisa,” ungkapnya.

