Reaksi Kegirangan Sofyan Amrabat karena Bakal Dilatih Erik ten Hag di Manchester United

Sofyan Amrabat tak sabar bekerja sama dengan Erik ten Hag di Manchester United (Foto: Twitter/manutd)

REAKSI kegirangan Sofyan Amrabat karena bakal dilatih Erik ten Hag di Manchester United akan dibahas di sini. Sang gelandang berkebangsaan Maroko itu belum melakoni debutnya, namun sudah tak sabar untuk bermain di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut.

Sofyan Amrabat resmi menjadi bagian Manchester United yang meminjamnya dari Fiorentina selama semusim seharga 10 juta euro (Rp164 miliar). Setan Merah – julukan Manchester United – memiliki opsi untuk mempermanenkannya seharga 20 juta euro (Rp328 miliar) dan bonus 5 juta euro (Rp82 miliar).

Sang pemain berusia 27 tahun bersikeras bergabung dengan Manchester United di sepanjang musim panas ini. Sosok Erik Ten Hag sangat berpengaruh untuk gelandang Timnas Maroko itu, karena Amrabat pernah bekerja sama dengan sang pelatih di FC Utrecht. Bahkan Ten Hag merupakan sosok yang mempromosikan Amrabat untuk masuk ke tim senior.

Amrabat pun tak bisa menutupi rasa bahagianya karena berkesempatan bertemu Ten Hag lagi di Manchester United. Gelandang asal Maroko itu menggambarkan sosok pelatih berusia 53 tahun itu sebagai seorang yang tidak pernah menyerah.

“Ini luar biasa karena menurut saya Erik ten Hag adalah pelatih yang akan selalu berusaha mencapai batasnya,” ucap Amrabat, dikutip dari situs resmi Man United, Kamis (7/9/2023).

Dia mengakui Ten Hag adalah pelatih yang sangat lapar akan kemenangan. Sikap itu yang membuat Amrabat senang karena dirinya juga pemain yang sangat lapar kemenangan.