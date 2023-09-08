Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Berseteru dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho Bakal Didepak Manchester United ke Arab Saudi?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:17 WIB
Berseteru dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho Bakal Didepak Manchester United ke Arab Saudi?
Jadon Sancho terancam didepak Manchester United ke Arab Saudi (Foto: REUTERS)
A
A
A

BERSETERU dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho berpotensi didepak Manchester United ke Arab Saudi. Menurut kabar, sebuah tim asal Arab Saudi telah mengajukan penawaran resmi untuk merekrut penyerang Timnas Inggris itu.

Hubungan Sancho dan Ten Hag memanas pada akhir pekan lalu setelah sang pelatih mengungkapkan pernyataan yang menyindir eks pemain Borussia Dortmund itu dalam konferensi pers. Sebagai catatan, Ten Hag mencoret Sancho dari skuad Manchester United dalam laga kontra Arsenal.

Erik Ten Hag

Ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam skuad utama kontra Arsenal. Laga yang berlangsung di Emirates Stadium pada Minggu (3/9/2023) lalu itu sendiri berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Manchester United.

Pernyataan Ten Hag kemudian dikritik oleh banyak pihak, salah satunya mantan penyerang Manchester United Louis Saha. Dia menyebut pelatih berkepala plontos itu tidak seharusnya membeberkan alasan mencoret Sancho dari skuad.

Nasib Sancho di skuad pun tak jelas karenna ini dan menurut laporan dari Goal International, sang pemain berpotensi didepak. Laporan itu mengatakan bahwa ada penawaran resmi dari klub Liga Arab Saudi, yang tidak diungkap identitasnya, untuk merekrut sang pemain berusia 23 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Timnas Futsal Indonesia Jadi Sorotan Dunia Jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement