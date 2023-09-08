Berseteru dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho Bakal Didepak Manchester United ke Arab Saudi?

BERSETERU dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho berpotensi didepak Manchester United ke Arab Saudi. Menurut kabar, sebuah tim asal Arab Saudi telah mengajukan penawaran resmi untuk merekrut penyerang Timnas Inggris itu.

Hubungan Sancho dan Ten Hag memanas pada akhir pekan lalu setelah sang pelatih mengungkapkan pernyataan yang menyindir eks pemain Borussia Dortmund itu dalam konferensi pers. Sebagai catatan, Ten Hag mencoret Sancho dari skuad Manchester United dalam laga kontra Arsenal.

Ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam skuad utama kontra Arsenal. Laga yang berlangsung di Emirates Stadium pada Minggu (3/9/2023) lalu itu sendiri berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Manchester United.

Pernyataan Ten Hag kemudian dikritik oleh banyak pihak, salah satunya mantan penyerang Manchester United Louis Saha. Dia menyebut pelatih berkepala plontos itu tidak seharusnya membeberkan alasan mencoret Sancho dari skuad.

BACA JUGA: Erik ten Hag Bakal Pertahankan Harry Maguire dan Jadon Sancho di Man United

Nasib Sancho di skuad pun tak jelas karenna ini dan menurut laporan dari Goal International, sang pemain berpotensi didepak. Laporan itu mengatakan bahwa ada penawaran resmi dari klub Liga Arab Saudi, yang tidak diungkap identitasnya, untuk merekrut sang pemain berusia 23 tahun.