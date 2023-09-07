Reaksi Kaget Elkan Baggott Gara-Gara Tiket Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 Ludes Terjual

Elkan Baggott janji berikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/elkanbaggott)

REAKSI kaget Elkan Baggott gara-gara tiket Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 ludes terjual. Bek tengah Ipswich Town itu pun janji untuk memberikan yang terbaik kepada Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – di kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Indonesia menjadi tuan rumah Grup K di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu bersaing dengan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 untuk dua laga di grup ini.

Pertandingan pertama adalah menghadapi Taiwan U-23 pada Sabtu (9/9/2023) di Stadion Manahan, Solo. Setelah itu, Garuda Muda akan menantang Turkmenistan U-23 di stadion yang sama pada Selasa (12/9/2023).

Antusiasme masyarakat Tanah Air begitu besar. Bagaimana tidak? Tiket laga Timnas Indonesia U-23 versus Taiwan U-23 sudah habis terjual. Elkan yang mengetahui hal itu sampai terkejut dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para suporter.

“Luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang kami dapat selama ini. Saya tidak menyangka tiket terjual habis, itu luar biasa,” kata Baggott kepada awak media di Stadion Sriwedari Solo, Kamis (7/9/2023).