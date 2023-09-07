Timnas Thailand Hadapi Irak di Final Kings Cup 2023 Usai Sikat Lebanon 2-1

TIMNAS Thailand hadapi Irak di final Kings Cup 2023 usai sikat Lebanon dengan skor 2-1. Pertandingan ini berlangsung di 700th Aniversary Stadium, Chiang Mai, Kamis (7/9/2023) malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Gajah Perang – julukan Timnas Thailand – akan tampil di final menghadapi Irak. Sebelumnya, Irak mengalahkan India di semifinal lewat adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan pendukungnya sendiri membuat Thailand tampil dengan percaya diri. Tim asuhan Alexander Polking itu pun sudah langsung mengancam melalui Mickelson pada menit kesembilan.

Lebanon bukannya tanpa ancaman. Tim asuhan Aleksandar Ilic tersebut mulai mendapatkan ritme permainannya. Mereka mendapatkan peluang melalui Ali Tnesh pada menit ke-16, namun sayang upayanya masih melebar.

Pertandingan pun berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Akan tetapi, serangan-serangan yang mereka lancarkan ini belum membuahkan gol hingga laga memasuki menit ke-40.

Thailand akhirnya memecah kebuntuan sebelum jeda turun minum pada menit 45+3. Pemain PSS Sleman, Jehad Ayoub, mencetak gol bunuh diri ke gawang Lebanon. Thailand pun unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Di babak kedua, Lebanon meningkatkan intensitas permainannya. Serangan demi serangan mereka lancarkan guna mencetak gol penyama kedudukan. Thailand cukup kerepotan menahan gempuran pasukan Aleksandar Ilic.