Permintaan Khusus Shin Tae-yong kepada Pendukung Timnas Indonesia untuk Laga Kontra Turkmenistan

PERMINTAAN khusus Shin Tae-yong kepada pendukung Timnas Indonesia untuk laga kontra Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap agar para pendukung Timnas Indonesia bisa memadati stadion untuk pertandingan ini.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bertanding kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (8/9/2023) esok malam WIB. Ini menjadi momentum bagi Marc Klok dan kolega untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA.

Timnas Indonesia, yang kini berada di ranking 150 FIFA, bisa meraih 5,41 poin jika mampu menang dan menambah poin menjadi 1052.87. Artinya, Skuad Garuda berpotensi menyalip Hong Kong (149, 1049,74 poin), dan Liberia (148, 1049,94 poin). Namun, hal itu juga bergantung pada hasil pertandingan dua tim tersebut.

Oleh sebab itu, Shin Tae-yong berharap agar para fans Timnas Indonesia bisa hadir memadati Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga nanti. Menurut sang pelatih asal Korea Selatan, dukungan tersebut sangat berarti membantu skuad Garuda meraih kemenangan.