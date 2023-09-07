Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Beberkan Kondisinya Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:00 WIB
Rafael Struick Beberkan Kondisinya Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Rafael Struick jamin berada dalam kondisi bugar untuk hadapi Taiwan U-23 (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

RAFAEL Struick beberkan kondisinya jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Penyerang ADO Den Haag itu memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang bugar setibanya di Solo untuk ikut dalam pemusatan latihan (TC).

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Tim yang dilatih Shin Tae-yong itu menggelar persiapan di Stadion Sriwedari, Solo, karena akan bertanding di Stadion Manahan nantinya.

Rafael Struick

Para pemain yang mengadu nasib bermain di klub luar negeri, sudah ikut bergabung dalam pemusatan latihan di Stadion Sriwedari Solo, pagi tadi. Jika sebelumnya Pratama Arhan (Tokyo Verdy) sudah bergabung di hari pertama latihan, kali ini giliran Elkan Baggott (Ipswich Town), Rafael Struick (Ado Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), dan Marselino Ferdinan (K.M.Z.K Deinze) unjuk gigi dalam latihan hari ini.

Taiwan U-23 akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi pada hari Sabtu (9/9/2023) mendatang. Rafael Struick mengklaim bahwa kondisinya baik-baik saja meski pemain berusia 20 tahun itu perlu menempuh perjalanan jauh.

“Kondisi saya bagus, hanya kaki saya sedikit letih setelah menempuh perjalanan menuju ke sini. Tetapi saya baik,” kata Struick, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (7/9/2023).

“Latihan hari ini tak berat, karena pemulihan saja dan taktikal, berbeda dari latihan di hari sebelumnya, menurut saya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
