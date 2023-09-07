Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Kamboja Imbangi Hong Kong 1-1 Berkat Gol Telat

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:18 WIB
Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Kamboja Imbangi Hong Kong 1-1 Berkat Gol Telat
Timnas Kamboja imbangi Hong Kong 1-1 di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Instagram/ffc_official_ig)
A
A
A

HASIL FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Timnas Kamboja bermain imbang dengan skor 1-1 kontra Hong Kong di Phnom Penh Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamis (7/9/2023) malam WIB.

Everton Camargo membuka keunggulan untuk Hong Kong pada menit ke-22. Tuan rumah Kamboja baru bisa menyamakan skor melalui Sin Sophanat pada menit ke-90.

Timnas Kamboja

Jalannya Pertandingan

Timnas Hong Kong sudah langsung tancap gas dengan mendobrak pertahanan Kamboja sedari awal. Serangan sayap tim tamu dan umpan-umpan pendeknya membuat Kamboja kewalahan.

Namun begitu, Timnas Kamboja terpantau bermain solid untuk mempertahankan gawangnya. Sesekali, tim tuan rumah melancarkan serangan balik untuk mengejutkan Timnas Hong Kong dalam laga tersebut.

Skuad asuhan Ryu Hirose beberapa kali merepotkan pertahanan Hong Kong. Namun, memasuki pertengahan babak pertama, Hong Kong akhirnya sukses memecah kebuntuan.

The Strength -julukan Timnas Hong Kong- akhirnya mampu mencetak gol lewat Everton Camargo (22’). Timnas Kamboja yang berupaya keras untuk membalas tak menemukan hasil manis. Babak pertama selesai untuk keunggulan Timnas Hong Kong 1-0.

Halaman:
1 2
      
