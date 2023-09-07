Kisah Rizky Ridho yang Berawal dari Sepakbola Jalanan hingga Timnas Indonesia

KISAH Rizky Ridho yang berawal dari sepakbola jalanan menarik untuk diulas. Hal ini disampaikan dalam sebuah tanya jawab di akun Youtube PSSI.

Ya, pencinta sepakbola Tanah Air tentu mengenal bek tangguh andalan Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Bersama dengan Elkan Baggot dan Jordi Amat, pemain Persija Jakarta itu membentuk sebuah benteng kokoh yang sulit ditembus lawan.

Namun tahukah kamu? ternyata Rizky Ridho mengawali karirnya dari bermain sepakbola jalanan. Dalam sebuah wawancara di Youtube PSSI, pemain kelahiran Surabaya, 21 November 2001 itu mengungkapkan saat kecil dirinya kerap bermain bola di jalan raya.

Hal ini membuat orang tuanya khawatir. Oleh karena itu, dirinya kemudian dimasukkan ke salah satu sekolah sepakbola di Surabaya.

“Dulu waktu kecil sering main bola di jalan raya, jadi orang tua lebih khawatir jika saya bermain bola di jalan raya, akhirnya waktu kelas 2 naik kelas 3 SD, saya ikut klub sepak bola di Surabaya,” kata Ridho dikutip dari Youtube PSSI TV.

Sejak saat itu, Ridho mulai pindah-pindah SSB untuk memperdalam ilmu sepakbolanya. Menariknya, pada awal karirnya, Rizky Ridho adalah seorang striker. Namun karena satu dan lain hal, dirinya disarankan untuk menjadi seorang stopper.

“Dulu saya striker, tapi pelatih bilang dia takut kalau saya di depan soalnya offside terus, saya juga lemah di fisik, akhirnya saya direkomendasikan jadi stopper, Alhamdulillah sampai sekarang,” ujarnya.