Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Profil Beckham Putra, Calon Bintang Timnas Indonesia dan Persib Bandung!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:31 WIB
Biodata dan Profil Beckham Putra, Calon Bintang Timnas Indonesia dan Persib Bandung!
Beckham Putra Nugraha menjadi bintang Timnas Indonesia dan Persib Bandung (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

BIODATA dan profil Beckham Putra Nugraha akan diulas di sini. Ia adalah pemain muda yang kembali masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia.

Pemain asal klub Persib Bandung ini sebelumnya sempat memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada kurun waktu 2019 hingga 2020. Namun setelah itu dirinya sempat tersisihkan dari skuad.

Beckham Putra Nugraha

Beckham kembali dipanggil ke jajaran pemain tim nasional setelah penampilan apiknya bersama Persib beberapa musim terakhir. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu menjadi salah satu punggawa Timnas U-22 yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023.

Torehan itu membuat Beckham kembali dipercaya untuk masuk ke skuad Timnas U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia bahkan menjadi pemain kunci yang membawa skuad garuda melaju hingga ke babak final.

Meski gagal menjadi juara, namun kontribusi Beckham sebagai motor permainan membuatnya dipercaya lagi oleh Shin Tae-yong. Adik dari Gian Zola Nugraha itu terpilih masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Beckham Putra Nugraha merupakan anak bungsu dari pasangan Budi Nugraha dan Yuyun Zuwairiah. Dirinya lahir di Bandung, Jawa Barat pada 20 Oktober 2001 dan memiliki dua orang kakak, yakni Gilang Rizal dan Gian Zola.

Nama Beckham identik dengan pemain top dunia yang pernah bermain di Manchester United dan Real Madrid, David Beckham. Melansir berbagai sumber, ayah Beckham sengaja memberinya nama tersebut karena pada saat itu, ayahnya sangat mengidolakan David Beckham yang tengah tampil apik di Manchester United.

Sebagai putra asli Bandung, Beckham Putra mengawali karirnya dengan menimba ilmu di Diklat Persib. Kemudian, dirinya masuk ke skuad Persib U-19. Pada 2018, dirinya bahkan ikut mengantarkan Maung Ngora juara Liga 1 U-19.

Memasuki 2019, Beckham perlahan mulai mendapat kepercayaan untuk bermain di tim senior Persib. Sayangnya, dirinya yang masih minim pengalaman kesulitan bersaing dengan pemain-pemain top maung Bandung kala itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
