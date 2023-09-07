Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Top yang Bermasalah dengan Erik ten Hag dan Nasibnya Kini, Nomor 1 Ngungsi ke Arab Saudi

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:01 WIB
6 Pemain Top yang Bermasalah dengan Erik ten Hag dan Nasibnya Kini, Nomor 1 <i>Ngungsi</i> ke Arab Saudi
Marcus Rashford termasuk pemain top yang pernah bermasalah dengan Erik ten Hag (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

ENAM pemain top yang bermasalah dengan Erik ten Hag dan nasibnya kini akan dibahas oleh Okezone. Pelatih Manchester United itu dikenal kerap terlibat masalah dengan anak asuhnya.

Lantas siapa saja pemain top yang kerap bermasalah dengan ten Hag? Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Kamis (7/9/2023).

6. Amin Younes

Amin Younes

Pemain top pertama yang bermasalah dengan ten Hag. Saat masih berada di Ajax Amsterdam, ia beberapa kali merombak taktik dan memakan Younes sebagai korban. Padahal, sang pemain sebelumnya memainkan peran yang cukup besar selama 2,5 tahun.

5. Zidane Iqbal

Zidane Iqbal

Pemain kedua yang berselisih dengan ten Hag. Keduanya disebut terlibat perselisihan di ruang ganti sehingga akhirnya Iqbal lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pada akhirnya, ia terlempar ke luar Man United.

4. Noa Lang

Pemain ketiga yang bermasalah dengan ten Hag. Lang bahkan terlibat konflik dengan pria asal Belanda itu di tengah pertandingan saat masih berkostum Ajax. Ia akhirnya harus tersingkir ke Belgia.

Halaman:
1 2 3
      
