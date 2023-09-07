Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Irak vs Timnas India di Semifinal Kings Cup 2023: Singa Mesopotamia Lolos via Adu Penalti

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:25 WIB
Hasil Timnas Irak vs Timnas India di Semifinal Kings Cup 2023: Singa Mesopotamia Lolos via Adu Penalti
Timnas Irak melenggang ke final Kings Cup 2023 usai menyisihkan Timnas India (Foto: Twitter/@IraqNT_EN)
A
A
A

CHIANG MAI - Berikut hasil Timnas Irak vs Timnas India di semifinal Kings Cup 2023. Laga yang berlangsung di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Kamis (7/9/2023) malam WIB, berakhir dengan skor 5-4 via adu penalti (2-2 di waktu normal).

Kedua kesebelasan bermain sengit sepanjang 90 menit. Alhasil, skor imbang 2-2 tercipta. Pemenang kemudian harus ditentukan via adu penalti, yang dimenangi Irak dengan skor akhir 5-4.

Timnas Irak vs Timnas India berlangsung sengit (Foto: Instagram/@indianfootball)

Jalannya Pertandingan

Timnas Irak bermain menyerang sejak menit awal. Mereka dengan nyaman memainkan penguasaan bola untuk membongkar pertahanan Timnas India.

Namun, gol justru diraih Timnas India di menit ke-17 via Mahesh Singh. Butuh 11 menit bagi Irak untuk menyamakan kedudukan. Ali Ibrahim Al-Hadami sukses mengonversi hadiah penalti. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, keadaan masih tidak berubah. Irak tampil dominan lagi atas lawannya. Kembali, India yang justru mencuri gol duluan!

Kali ini, India unggul berkat gol bunuh diri Jalal Hassan Hachem (51'). Setelah gol itu, Irak terus mengurung pertahanan India untuk mencari gol penyeimbang.

Halaman:
1 2
      
