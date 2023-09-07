Demi Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Pelatih Timnas Turkmenistan Contek Cara Pelatih Malaysia U-23!

DEMI mengalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, pelatih Timnas Turkmenistan Mergen Orazov menyontek cara pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan. Mergen Orazov mencoba membuat Shin Tae-yong terlena lewat mulut manisnya.

“Timnas Indonesia punya pelatih yang bagus dan terorganisasi dengan bagus,” kata Mergen Orazov dalam jumpa pers jelang laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Kamis (7/9/2023).

(Shin Tae-yong banjir pujian)

Sebelumnya cara serupa ditunjukkan pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, jelang bentrok dengan Timnas Indonesia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2024. Saat itu, ia memuji Shin Tae-yongg sebagai pelatih berkualitas.

Hasilnya, Timnas Malaysia U-23 menang 2-1 atas Timnas Indonesia U-23, sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Jadi, sanggupkah Turkmenistan mengulangi kisah sukses Timnas Malaysia U-23?

Terlepas dari itu, Mergen Orazov menegaskan Turkmenistan dalam kondisi siap menghadapi Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 35 tahun itu juga akan mencuri pelajaran dari laga besok malam.

“Persiapan dari tim Turkmenistan sudah cukup dan perlahan-lahan sudah mulai siap untuk melawan Indonesia. Tim Turkmenistan bersiap untuk belajar dari tim Indonesia,” ucapnya.