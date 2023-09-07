Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Taiwan, Rafael Struick: Timnas Indonesia U-23 Fokus Analisis Kekuatan Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:07 WIB
Rafael Struick berlatih bersama skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Penyerang Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, menyebut tim pelatih kini fokus menganalisis kekuatan lawan bersama para pemain jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Ia berharap hal itu menjadi kunci kemenangan skuad Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pada laga pertama, Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB, di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Timnas Indonesia U-23

Kemudian, pertandingan selanjutnya adalah melawan Turkmenistan U-23 pada Selasa 12 September 2023. Turkmenistan dan Taiwan sudah lebih dulu bentrok pada Rabu 6 September 2023 dengan skor akhir 4-0.

Melihat dua calon lawannya sudah saling berhadapan, Rafael mengatakan Timnas Indonesia U-23 saat ini sedang fokus menganalisis hasil pertandingan itu. Namun, pemain ADO Den Haag itu menuturkan fokus pertama akan tertuju kepada Taiwan U-23.

"Melihat dua lawan kami, saya melihat laga mereka berdua kemarin, hasilnya 4-0 untuk kemenangan Turkmenistan, mungkin kami akan fokus lebih dahulu ke lawan pertama (Taiwan),” kata Rafael dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (7/9/2023).

“Saya berharap kami bisa memenangkan laganya. Lalu baru fokus ke lawan berikutnya, Turkmenistan,” sambung pria berdarah Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
