5 Calon Klub Cristiano Ronaldo jika Tinggalkan Al Nassr, Nomor 1 Susul Lionel Messi!

5 calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr menarik dikulik. Sebab, meski sudah berusia tak muda lagi, Ronaldo masih tampil kompetitif sampai saat ini.

Sejatinya, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr masih ada hingga 30 Juni 2025. Sejauh ini, pemain berjuluk CR7 itu pun berhasil memberi kontribusi besar kepada klubnya asal Arab Saudi itu.

Total, Ronaldo sudah membukukan 20 gol dan 7 assist dari 24 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Al Nassr. Dia pun membantu Al Nassr menjuarai Liga Champions Arab 2023.

Dengan penampilannya yang masih kompetitif, Ronaldo berpeluang dikontrak klub lain jika kontraknya habis bersama Al Nassr. Berikut 5 calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr.

5. Real Madrid





Salah satu calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr adalah Real Madrid. Dia berpotensi hijrah ke klub raksasa asal Spanyol itu karena memang pernah berkarier di sana.

Kiprah Ronaldo di Real Madrid pun begitu luar biasa. Dari 438 laga yang dilakoni selama membela Real Madrid pada 2009-2018, dia berhasil membukukan 450 gol dan 131 assist.

Ronaldo pun membantu Real Madrid merebut gelar juara Liga Champions sebanyak 4 kali, Piala Dunia Klub 3 kali, Liga Spanyol 2 kali, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan kontribusi besar yang telah dia berikan kepada klub, Real Madrid tentu saja akan membuka pintu lebar-lebar untuk Ronaldo jika ingin kembali.

4. Sporting Lisbon





Kemudian, ada nama Sporting Lisbon. Sama seperti Real Madrid, klub asal Portugal ini juga pernah dibela Cristiano Ronaldo.

Hal itu tepatnya terjadi di awal karier Ronaldo. Di tim senior Sporting Lisbon pun, Ronaldo berhasil tampil apik dengan mencatatkan 5 gol dan 6 assist dari 31 penampilannya. Kiprah manisnya membawa Ronaldo dikontrak Manchester United. Dengan begitu, Ronaldo bisa kembali gabung klub tersebut.