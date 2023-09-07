Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Sepanjang September 2023: Total 6 Pertandingan, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia di sepanjang September 2023 akan dibahas Okezone. Ada total 6 pertandingan masing-masing dari Timnas Indonesia senior (1 laga), Timnas Indonesia U-23 (2 laga), dan Timnas Indonesia U-24 (3 laga) pada bulan ini yang akan disiarkan secara langsung di RCTI!

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia di tiga level umur masing-masing akan menghadapi agenda berbeda pada September 2023. Di antaranya, FIFA Matchday (Timnas Indonesia senior), Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Timnas Indonesia U-23), dan Asian Games 2022 (Timnas Indonesia U-24).

Timnas Indonesia senior lebih dulu dijadwalkan akan melakoni satu pertandingan FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa sebanyak 24 pemain. Sebut saja seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Jordi Amat, Pratama Arhan, Saddil Ramdani, hingga Marc Klok untuk menantang Turkmenistan.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda menjadi tuan rumah Grup K dan tergabung bersama Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23.

Timnas Indonesia U-23 akan melakoni pertandingan perdana Grup K melawan Taiwan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 19.00 WIB. Kemudian, Garuda Muda bakal menghadapi Turkmenistan pada Selasa (12/9/2023) di stadion yang sama.

Adapun, Timnas Indonesia U-24 akan mentas di Asian Games 2022 yang segera dilangsungkan di Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Khusus untuk cabang olahraga (cabor) sepakbola putra, pertandingan bakal dimulai sejak 19 September 2023 mendatang.

Sesuai hasil drawing, Timnas Indonesia U-24 tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Perjuangan Timnas Indonesia U-24 akan dimulai dengan menantang Kyrgyzstan U-24 pada Selasa, 19 September 2023 pukul 17.30 WIB.