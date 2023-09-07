Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Turkmenistan Ngaku Sudah Dapat Bocoran Peta Kekuatan Skuad Garuda dari Eks Arema FC

SURABAYA – Pelatih Timnas Turkmenistan, Mergen Orazov, mengaku telah mengetahui peta kekuatan Timnas Indonesia jelang berhadapan di FIFA Matchday September 2023. Hal itu diketahui dari pemainnya yang merupakan eks pemain Arema FC, yakni Ahmet Atayev.

Ya, Atayev diketahui sempat merumput di kompetisi sepakbola Indonesia. Pemain berusia 32 tahun itu pernah memperkuat dua klub Jawa Timur, yakni Arema FC dan Persela Lamongan.

“Jadi, Ahmet sudah berbicara dengan pelatih dan pemain. Ahmet sudah memberikan informasi tentang pertandingan sebelumnya dari Indonesia,” kata Orazov dalam jumpa pers, Kamis (7/9/2023).

Orazov menegaskan Timnas Turkmenistan siap untuk meredam kekuatan Indonesia. Hal itu tak luput karena bocoran yang sudah diberikan oleh Atayev mengenai kekuatan pasukan Shin Tae-yong.

“Tim Turkmenistan juga sudah siap untuk melawan tim Indonesia dan sudah tertolong oleh informasi yang telah diberikan oleh Ahmet,” imbuh Orazov.