Kylian Mbappe Tolak Tawaran Perpanjang Kontrak dari PSG hingga Relakan Bonus Loyalitas Rp1,3 Triliun

PARIS – Kylian Mbappe dikabarkan telah menolak tawaran untuk perpanjangan kontrak dari Paris Saint-Germain (PSG). Mbappe juga dilaporkan juga enggan menerima bonus loyalitas sebagai syarat dirinya bertahan.

Diwartakan Goal Internasional, Kamis (7/9/2023), Mbappe dilaporkan telah merelakan bonus loyalitas sebesar 69 juta poundsterling atau sekira Rp1,3 triliun. Jikalau kabar itu benar, Mbappe dipastikan bisa hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang.

“Mbappe telah mengatakan kepada klub sekali lagi bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak baru, meskipun ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak musim panas ini,” tulis laporan Goal Internasional, Kamis (7/9/2023).

“Tampaknya, Mbappe sudah kembali ke pendirian semula sejak masa transfer berakhir pekan lalu, dan malah akan pindah pada 2024,” sambung laporan itu.

Sebagaimana diketahui, hubungan Mbappe dengan PSG mengalami keretakan pada bursa transfer musim ini. Penyebabnya, pemain berusia 24 tahun itu tidak mau memperpanjang kontrak yang tersisa satu tahun lagi.

Awalnya, Mbappe sudah meminta hengkang pada musim panas ini. Akan tetapi, Les Parisiens -julukan PSG- mempertahankannya dengan menjanjikan beberapa bonus agar sang pemain tidak pergi secara gratis pada musim depan.