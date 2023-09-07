Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Pionir, Cristiano Ronaldo Bangga Jejaknya Main di Arab Saudi Diikuti Banyak Bintang Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:37 WIB
Jadi Pionir, Cristiano Ronaldo Bangga Jejaknya Main di Arab Saudi Diikuti Banyak Bintang Dunia
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

BRATISLAVA – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, mengomentari kehadiran para pemain bintang dunia yang mengikuti jejaknya kini untuk main di Liga Arab Saudi. Dia pun merasa bangga bisa menjadi pionir kebangkitan Liga Arab Saudi.

Meski awalnya mendapat kritikan, Ronaldo tidak bergeming akan hal tersebut karena menganggap kritik sebagai hal yang wajar dalam sepakbola. Kini, megabintang Timnas Portugal itu pun merasa bangga bisa memawa sepakbola Arab Saudi makin berjaya.

Cristiano Ronaldo

"Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Ada di mana-mana. Spanyol, Portugal,” ujar Ronaldo, dikutip dari Record, Kamis (7/9/2023).

“Saya sudah tahu, saya terus berkata, semua orang yang saya pikir saya berada gila, gila tidak begitu gila. Bermain di Liga Arab sudah biasa,” lanjutnya.

“Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepakbola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat dan membuat saya bangga,” jelas Ronaldo.

“Saya adalah pionir dan saya merasa bangga akan hal itu. Yang paling saya inginkan adalah selalu terus berkembang, sehingga saya bisa menjadi yang teratas,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/bali_united.jpg
Telat Panas! Bali United Bantai PSBS Biak di Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement