Jadi Pionir, Cristiano Ronaldo Bangga Jejaknya Main di Arab Saudi Diikuti Banyak Bintang Dunia

BRATISLAVA – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, mengomentari kehadiran para pemain bintang dunia yang mengikuti jejaknya kini untuk main di Liga Arab Saudi. Dia pun merasa bangga bisa menjadi pionir kebangkitan Liga Arab Saudi.

Meski awalnya mendapat kritikan, Ronaldo tidak bergeming akan hal tersebut karena menganggap kritik sebagai hal yang wajar dalam sepakbola. Kini, megabintang Timnas Portugal itu pun merasa bangga bisa memawa sepakbola Arab Saudi makin berjaya.

"Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Ada di mana-mana. Spanyol, Portugal,” ujar Ronaldo, dikutip dari Record, Kamis (7/9/2023).

“Saya sudah tahu, saya terus berkata, semua orang yang saya pikir saya berada gila, gila tidak begitu gila. Bermain di Liga Arab sudah biasa,” lanjutnya.

“Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepakbola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat dan membuat saya bangga,” jelas Ronaldo.

“Saya adalah pionir dan saya merasa bangga akan hal itu. Yang paling saya inginkan adalah selalu terus berkembang, sehingga saya bisa menjadi yang teratas,” sambungnya.