HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Turkmenistan Kalah Head to Head dengan Timnas Indonesia, Pelatih Mergen Orazov Cuek Bebek

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:28 WIB
Pelatih Mergen Orazov memperkenalkan taktik Timnas Turkmenistan jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@mergen.orazov)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Timnas Turkmenistan, Mergen Orazov, cuek bebek menanggapi jeleknya rekor head to head dengan Timnas Indonesia. Ia mengaku siap untuk membungkam skuad Garuda di Surabaya.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 8 September 2023 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan pertemuan kelima bagi kedua negara.

Timnas Turkmenistan

Turkmenistan mempunyai statistik yang kurang apik ketika melawan Indonesia. Dari total empat pertandingan, Karakum Warriors hanya menang sekali. Momen itu terjadi saat kedua tim bertemu pada 2004.

Timnas Turkmenistan mengatasi perlawanan Indonesia dengan skor 3-1. Beberapa bulan kemudian, Indonesia membalas kekalahan dengan skor serupa 3-1.

Berlanjut pada dua kali pertemuan pada 2011, Indonesia berhasil meraih satu kemenangan (4-3) dan satu kali imbang (1-1). Sebab itu, Skuad Garuda bisa dikatakan unggul tipis dari Turkmenistan.

Walau demikian, Orazov nampaknya tidak peduli dengan statistik kurang baik dari timnya. Ia menegaskan sudah menganalisis permainan Timnas Indonesia dan siap meraih kemenangan pada laga mendatang.

Halaman:
1 2
      
