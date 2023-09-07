Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tragis Pesepakbola Afghanistan Zaki Anwari, Tewas Terjatuh dari Pesawat Militer AS saat Larikan Diri dari Taliban

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:57 WIB
Kisah Tragis Pesepakbola Afghanistan Zaki Anwari, Tewas Terjatuh dari Pesawat Militer AS saat Larikan Diri dari Taliban
Pesepakbola Afghanistan, Zaki Anwari, meninggal secara tragis. (Foto: Twitter/@fifpro)




KISAH tragis pesepakbola Afghanistan, Zaki Anwari, tewas terjatuh dari pesawat militer Amerika Serikat (AS) saat larikan diri dari Taliban akan diulas dalam artikel ini. Kejadian tragis ini terjadi pada Agustus 2021.

Kala itu, kekacauan terjadi di Afghanistan usai negara tersebut dikuasai Taliban. Sejumlah warga sipil pun berbondong-bondong berusaha meninggalkan Afghanistan. Mereka datang ke bandara di ibu kota. 

Zaki Anwari

Hal itu juga dilakukan oleh Zaki Anwari. Dia merupakan pesepakbola remaja Afghanistan yang bermain untuk tim nasional usia remaja.

Saking inginnya meninggalkan Afghanistan, Zaki Anwari sampai nekat naik roda pesawat angkut militer AS. Tak sendirian, Zaki Anwari melakukannya bersama sejumlah warga sipil lain di Afghanistan.

Pesawat tersebut pun kemudian lepas landas dari Bandara Internasional Kabul, pada Senin 16 Agustus 2021. Nahasnya, Zaki Anwari terjatuh dari pesawat militer AS.

