HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Bucinnya Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang Ternyata Tak Pernah Membahas soal Sepakbola

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:31 WIB
Kisah Bucinnya Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang Ternyata Tak Pernah Membahas soal Sepakbola
Cristiano Ronaldo bersama Georgina Rodriguez. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH bucinnya Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang ternyata tak pernah membahas soal sepakbola menarik untuk diulas. Pasalnya, Ronaldo sendiri diketahui merupakan salah satu pemain sepakbola terbaik dunia.

Ronaldo dan Georgina diketahui telah bersama sejak 2016, saat pemain berusia 38 tahun itu masih membela Real Madrid. Kini, pasangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yakni Alana Martina dan Bella Esmeralda.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez

Meski telah lama bersama, nyatanya Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez tak pernah membahas soal sepakbola. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan profesi Ronaldo.

Dilansir dari The Sun, wanita berusia 29 tahun ini mengaku tidak tahu di mana letak kesenangan bermain sepakbola, meski ia kerap hadir di stadion saat Ronaldo tengah bertanding. Pasalnya, Georgina tak pernah tertarik pada olahraga tersebut sejak kecil.

“Sebenarnya, sepakbola tidak pernah membuat saya tertarik ketika. Saya masih kecil. Balet dan pergi ke perdesaan adalah hal yang membuat saya tertarik,” ujar Goergina pada surat kabar El Pais, sebagai mana dikutip oleh The Sun.

Telusuri berita bola lainnya
