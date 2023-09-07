5 Negara Asia Tenggara yang Tampil Memalukan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Ada Timnas Malaysia U-23?

Timnas Laos U-23, 1 dari 5 negara Asia Tenggara yang tampil memalukan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

SEBANYAK 5 negara Asia Tenggara yang tampil memalukan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Tercatat ada 11 negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dari 11 negara itu, lima di antaranya tampil memalukan di matchday pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Siapa saja? Satu hal yang pasti, Timnas Malaysia U-23 tak masuk daftar karena menang 2-0 atas Bangladesh U-23 di matchday pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Berikut 5 negara Asia Tenggara yang tampil memalukan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

Baca Juga:

5. Timnas Brunei U-23





Timnas Brunei U-23 mendapatkan hasil buruk di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bersua tuan rumah Yordania U-23, Brunei U-23 dipermalukan 0-9! Potensi Brunei U-23 dibantai di dua laga lain sangat besar, mengingat akan bersua Oman U-23 dan Suriah U-23.

4. Timnas Timor Leste U-23





Meski diperkuat Paulo Gali Freitas, Timnas Timor Leste U-23 tak dapat berbuat banyak di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Bersua tuan rumah Grup F, Kuwait U-23, mereka tumbang 0-4.

3. Timnas Filipina U-23





Timnas Filipina U-23 menjadi bulan-bulanan tim Asia Tenggara lain di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Thailand U-23. Mentas di matchday pertama Grup H, Filipina U-23 dihajar dengan skor 0-5!

2. Timnas Singapura U-23





Setelah vakum di Piala AFF U-23 2023, Singapura U-23 ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Namun, comeback-nya mereka tak berujung manis karena dihajar Yaman U-23 dengan skor 0-3 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.