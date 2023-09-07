Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Matangkan Strategi, Elkan Baggott Optimistis Garuda Muda Lolos Putaran Final Piala Asia U-23 2024

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:07 WIB
Timnas Indonesia U-23 Matangkan Strategi, Elkan Baggott Optimistis Garuda Muda Lolos Putaran Final Piala Asia U-23 2024
Elkan Baggott optimistis Timnas Indonesia U-23 tembus putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO - Pemain Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott, optimistis Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Apalagi, tim pelatih terus mematangkan strategi jelang laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pelatih Shin Tae-yong kembali memimpin latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2023). Pada sesi ini, pria asal Korea Selatan itu mencoba mematangkan strategi jelang laga kontra Timnas Taiwan U-23.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Elkan mengatakan, pertandingan melawan Taiwan U-23 akhir pekan nanti akan sulit. Meski kalah dari Timnas Turkmenistan U-23 dengan skor 0-4, lawan bermain dengan sangat bagus.

"Pertandingan semalam, Turkmenistan tampil sangat kuat. Taiwan juga sangat bagus. Jadi kedua tim bakal jadi pertandingan yang berat," kata Elkan ketika ditemui seusai latihan, Kamis (7/9/2023).

Bek tengah Ipswich Town itu mengungkapkan, Shin terus mengasah anak asuhnya soal set piece dan taktik bermain pada latihan kali ini. Tim disebutnya sudah dalam kondisi yang fit.

"Berlatih untuk mempertajam kemampuan set piece. Kami juga mempersiapkan diri secara taktis. Bagus, kemarin kita sudah main internal match. Tim sudah sangat fit," tukas pemain berusia 20 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658629/hasil-liga-inggris-manchester-united-tersungkur-di-markas-aston-villa-lmg.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tersungkur di Markas Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/16/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_foto_vff.jpg
Pelatih Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Ketergantungan Pemain Naturalisasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement