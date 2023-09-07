Timnas Indonesia U-23 Matangkan Strategi, Elkan Baggott Optimistis Garuda Muda Lolos Putaran Final Piala Asia U-23 2024

SOLO - Pemain Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott, optimistis Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Apalagi, tim pelatih terus mematangkan strategi jelang laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pelatih Shin Tae-yong kembali memimpin latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2023). Pada sesi ini, pria asal Korea Selatan itu mencoba mematangkan strategi jelang laga kontra Timnas Taiwan U-23.

Elkan mengatakan, pertandingan melawan Taiwan U-23 akhir pekan nanti akan sulit. Meski kalah dari Timnas Turkmenistan U-23 dengan skor 0-4, lawan bermain dengan sangat bagus.

"Pertandingan semalam, Turkmenistan tampil sangat kuat. Taiwan juga sangat bagus. Jadi kedua tim bakal jadi pertandingan yang berat," kata Elkan ketika ditemui seusai latihan, Kamis (7/9/2023).

Bek tengah Ipswich Town itu mengungkapkan, Shin terus mengasah anak asuhnya soal set piece dan taktik bermain pada latihan kali ini. Tim disebutnya sudah dalam kondisi yang fit.

"Berlatih untuk mempertajam kemampuan set piece. Kami juga mempersiapkan diri secara taktis. Bagus, kemarin kita sudah main internal match. Tim sudah sangat fit," tukas pemain berusia 20 tahun itu.