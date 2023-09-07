Pesan Cristiano Ronaldo kepada sang Fans yang Membenci Lionel Messi

Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan untuk para penggemar terkait rivalitasnya dengan Lionel Messi (Foto: Reuters)

RIVALITAS Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa jadi salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola. Dengan caranya masi-masing, keduanya sudah membuktikan diri kalau mereka berada di level berbeda dari pemain lain.

Hampir satu dekade lebih Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dua nama tadi selalu saling kejar dalam pencapaian bersama klub, tim nasional hingga pengharaan individu.

Namun seiring berjalannya waktu, rivalitas CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- dengan Lionel Messi pun perlahan meredup. Begitu juga ambisi keduanya untuk terus membuktikan diri sebagai yang terbaik.

Terlepas dari pada itu, panasnya rivalitas juga dirasakan oleh para pendukung dari kedua pemain. Setiap ada yang suka Cristiano Ronaldo, pasti benci dengan Lionel Messi. Begitu pun sebaliknya.

Baru-baru ini, Cristiano Ronaldo pun memberikan pesan untuk para penggemarnya. Megabintang asal Portugal itu mengatakan tidak seharusnya para pendukungnya membenci sosok Lionel Messi.

"Jika Anda suka dengan saya, maka Anda tidak harus membenci Messi," ujar Cristiano Ronaldo dilansir dari laman Football Espana, Kamis (7/9/2023).