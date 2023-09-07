Gara-Gara Timnas Thailand U-23, Timnas Malaysia U-23 Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024?

GARA-gara Timnas Thailand U-23, Timnas Malaysia U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024? Skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– sebenarnya memulai Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan baik.

Timnas Malaysia U-23 menang 2-0 atas Bangladesh U-23 di matchday pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Rabu, 6 September 2023 sore WIB. Meski menang atas Bangladesh U-23, belum ada jaminan bagi Timnas Malaysia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Sebab, masih ada dua lawan di depan yang harus dihadapi skuad asuhan Elangowan Elavasaran tersebut. Di atas kertas, Timnas Malaysia U-23 bisa menang atas Filipina U-23 dalam laga yang dilangsungkan pada Sabtu, 9 September 2023 sore WIB.

Namun, di laga pamungkas fase grup, Timnas Malaysia U-23 bakal ditantang tuan rumah Thailand. Benar, Malaysia U-23 pernah menahan Thailand U-23 di kandang lawan pada perebutan posisi tiga Piala AFF U-23 2023 medio dua pekan lalu. Hanya saja, Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berbeda jauh dengan Piala AFF U-23 2023.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Thailand U-23 turun dengan skuad terbaik. Pemain-pemain top yang absen di Piala AFF U-23 2023 seperti Teerasak Poeiphimai, Anan Yodsangwal hingga kapten Channarong Promsrikaew ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.