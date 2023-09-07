Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanpa Didampingi Shin Tae-yong, Egy Maulana Vikri Bocorkan Menu Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Turkmenistan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:24 WIB
Tanpa Didampingi Shin Tae-yong, Egy Maulana Vikri Bocorkan Menu Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Turkmenistan
Egy Maulana Vikri membocorkan menu latihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Choi In-cheul (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Egy Maulana Vikri menyebut Timnas Indonesia tak didampingi pelatih Shin Tae-yong dalam persiapan FIFA Matchday menghadapi Timnas Turkmenistan. Namun, asisten pelatih Choi In-cheul tetap memberi menu latihan tersendiri.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan itu akan digelar Jumat 8 September 2023 pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Choi ditugaskan mendampingi skuad Garuda selama STY menangani U-23 di Kota Solo.

Egy Maulana Vikri berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Egy menyatakan berbagai pola latihan berjalan cukup baik sejauh ini tanpa pendampingan STY. Tentunya hal tersebut menjadi kabar positif dalam persiapan Timnas Indonesia.

"Menu latihan sudah memasuki taktik, set piece, transisi positif-negatif, dan beberapa taktik yang akan kami buat di pertandingan nanti," kata Egy di Surabaya, Rabu (6/9/2023).

Pemain Dewa United itu berjanji untuk memberikan performa terbaiknya dalam laga nanti. Menu latihan yang sudah diberikan Choi atas supervisi STY siap untuk dieksekusi di lapangan.

