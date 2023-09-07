Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Lithuania vs Montenegro dan Kazakhstan vs Finlandia: Persaingan Sengit di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Malam Ini, LIVE di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:19 WIB
Timnas Lithuania vs Montenegro dan Kazakhstan vs Finlandia: Persaingan Sengit di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Malam Ini, LIVE di iNews!
Saksikan Kualifikasi Piala Eropa 2024 di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

PERTARUNGAN sengit menuju Piala Eropa 2024 semakin mendebarkan. Malam ini, Kamis (7/9/2023), ada sederet laga seru yang akan tersaji. Di antaranya, ada duel Timnas Lithuania vs Montenegro dan Kazakhstan vs Finlandia.

Ya, Lithuania akan berhadapan dengan Montenegro, sementara Kazakhstan bersiap menghadapi Finlandia dalam laga Kualifikasi Piala Eropa 2024. Kedua pertandingan ini menjanjikan aksi seru dan persaingan ketat untuk meraih tiket ke turnamen besar Eropa.

Timnas Lithuania

Akan menjamu Montenegro, pasukan Edgaras Jankauskas merupakan satu dari 11 tim yang belum merasakan kemenangan di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka telah melakoni 13 laga berturut-turut tanpa kemenangan.

Dengan hanya satu poin dari 3 laga, Lithuania saat ini terpuruk di dasar klasemen. Mereka hanya meraih 3 poin dan berada 2 peringkat di bawah tim lawan, Montenegro.

Seperti tuan rumah, Montenegro pun gagal kembali ke jalur kemenangan, terakhir kali karena mereka kalah saat melawan Republik Ceko (1-4). Hal ini sejalan dengan perjuangan mereka di Kualifikasi Piala Eropa 2023, di mana gagal memenangkan dua laga terakhir, sekali kalah, dan sekali imbang.

Satu-satunya kemenangan Montenegro di turnamen ini saat laga pembuka melawan Bulgaria (1-0). Lantas, siapa yang akan memenangkan laga kali ini? Saksikan Lithuania vs Montenegro, malam ini, Kamis (7/9/2023) pukul 22.30 WIB, live di iNews.

Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan laga antara Kazakhstan melawan Finlandia. Memasuki Kualifikasi Piala Eropa 2024 kelima mereka, Kazakhstan sudah meraih tiga kemenangan yang artinya mereka telah meraih 9 poin. Meski memulai laga perdana dengan kekalahan saat melawan Slovenia (1-2), pasukan Adiyev langsung bangkit dengan kemenangan atas Denmark (3-2).

Menyusul kemudian, mereka menang rutin (3-0) melawan San Marino. Hawks kembali amankan kemenangan di menit terakhir atas Irlandia Utara.

