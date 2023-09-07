Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Kualifikasi Pala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Kehadiran Jay Idzes

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:02 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Kualifikasi Pala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Kehadiran Jay Idzes
Prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kehadiran Jay Idzes. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kehadiran Jay Idzes akan diulas Okezone. Jay Idzes yang kini bermain untuk klub Serie B Italia, Venezia, sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Secara kualitas, jangan ragukan kemampuan pesepakbola bertinggi badan 190 sentimeter ini. Ia sempat menjadi klub andalan kasta teratas Liga Belanda, Go Ahead Eagles.

Jay Idzes

(Jay Idzes (kiri) segera perkuat Timnas Indonesia)

Ambil contoh musim lalu, Jay Idzes turun dalam 32 laga dari 34 pertandingan yang dijalani Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2022-2023. Berkat bantuan Jay Idzes, Go Ahead Eagles finis di posisi 10 Liga Belanda 2023-2024.

Ada satu alasan kenapa tenaga Jay Idzes bakal sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Jay Idzes dikenal sebagai pemain versatile, alias dapat bermain di beberapa posisi.

Jay Idzes diketahui fasih saat diperankan sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Berhubung Indonesia sudah memiliki banyak pemain di posisi bek tengah, Jay Idzes kemungkinan diperankan sebagai gelandang.

Lantas jika Jay Idzes sudah bisa dimainkan Timnas Indonesia sejak babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pola apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini kemungkinan besar mengandalkan formasi 3-5-2.

Halaman:
1 2
      
