HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tergusur jika Jay Idzes Resmi Dinaturalisasi, Nomor 1 Andalan Persija Jakarta!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:57 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tergusur jika Jay Idzes Resmi Dinaturalisasi, Nomor 1 Andalan Persija Jakarta!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang bakal tergusur jika Jay Idzes resmi dinaturalisasi akan dibahas Okezone. Dari ketiga nama yang dimaksud, salah satu di antaranya merupakan pemain andalan Persija Jakarta!

Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah megonfirmasi bahwa Jay Idzes akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Bek 23 tahun milik klub kasta kedua Liga Italia, Venezia, itu pun sudah memulai proses administrasinya untuk dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia.

Jay Idzes

"Hari ini (kemarin) saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia,” kata Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Rabu 6 September 2023.

Jika resmi dinaturalisasi jadi WNI, kehadiran Jay Idzes akan membuat lini pertahanan Timnas Indonesia semakin gemuk. Sebab itu, ada tiga pemain skuad Garuda saat ini yang posisinya berpotensi tergusur jika bek 23 tahun itu resmi dinaturalisasi. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tergusur jika Jay Idzes Resmi Dinaturalisasi:

3. Fachruddin Aryanto

Fachruddin Aryanto

Fachruddin Aryanto merupakan bek tengah senior yang kini masih konsisten dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, berhubung usianya yang sudah menyentuh angka 34 tahun, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa saja menggantinya dengan pemain yang lebih muda.

Situasi ini membuat bek senior milik Madura United tersebut posisinya berpotensi digusur oleh kehadiran Idzes jika resmi dinaturalisasi. Meskipun, kontribusi Fachruddin Aryanto masih dibutuhkan Shin Tae-yong karena punya banyak pengalaman bermain di Timnas Indonesia.

