Asian Games 2022: Timnas Indonesia U-24 Ditargetkan Lolos Fase Grup

JAKARTA – Timnas Indonesia U-24 ditargetkan lolos dari fase grup di Asian Games 2022. Pernyataan itu datang dari salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Endri Erawan.

Gelaran Asian Games 2022 sendiri dihelat mulai 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang di Hangzhou, China. Timnas Indonesia berada di Grup F bersama dengan Taiwan, Kyrgysztan dan Korea Utara.

Endri Erawan membeberkan target Timnas Indonesia di ajang Asian Games 2022 nanti. Tak muluk-muluk, tim asuhan Indra Sjafri hanya ditargetkan untuk lolos ke babak gugur.

“Memang PSSI juga nggak bikin target tinggi cuman coach Indra punya target pribadi dan kita semua punya target lolos ke babak selanjutnya,” kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu, (6/9/2023)

“Saya pastikan PSSI punya target sendiri, ingin lolos,” imbuh pria yang juga merupakan Manajer Timnas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Asian Games 2022 digelar di luar kalender FIFA. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri terancam tak diperkuat nama-nama besar yang berkarier di Liga 1.