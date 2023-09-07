Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Naik Berapa Peringkat di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:21 WIB
Timnas Indonesia Naik Berapa Peringkat di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan?
Para pemain Timnas Indonesia belatih jelang lawan Timnas Turkmenistan. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia naik berapa peringkat di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan sendiri akan tersaji di FIFA Matchday September 2023.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni 1 laga uji coba dalam agenda FIFA Matchday September 2023 ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menantang Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu 8 September 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

Turkmenistan tentunya jadi lawan tangguh bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, secara peringkat di ranking FIFA juga, Turkmenistan menduduki tempat lebih tiinggi dari Timnas Indonesia.

Kini, Turkmenistan ada di rutuan ke-138 pada ranking FIFA. Sementara Timnas Indonesia, mereka bertengger di urutan ke-150.

Timnas Indonesia sendiri telah mengumpulkan 1.047,46 poin di ranking FIFA. Mereka terpaut 42,31 poin dari Turkmenistan saat ini.

Tentunya, kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan. Dengan begitu, mereka bisa memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Lalu, bagaimana jika kemenangan bisa diraih pasukan Shin Tae-yong? Berapa peringkat yang bisa diperbaiki Timnas Indonesia?

Jika menang atas Timnas Turkmenistan, skuad Garuda berpotensi naik tiga peringkat di ranking FIFA ke posisi 147. Hal itu bisa terjadi jika rival-rival Timnas Indonesia kalah di FIFA Matchday September 2023.

Tiga negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Hong Kong (149), Liberia (148), dan Bostwana (147). Pasalnya, jika menang atas Tukmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat 5,41 poin. Tambahan 5,41 poin bakal membuat raihan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,052.87 angka.

Halaman:
1 2
      
