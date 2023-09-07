4 Ramalan Zinedine Zidane Terbukti Benar tentang Pesepakbola Bintang Dunia, Nomor 1 soal Cristiano Ronaldo!

SEBANYAK 4 ramalan Zinedine Zidane yang terbukti benar tentang pesepakbola bintang dunia menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Zinedine Zidane merupakan sosok yang sukses sebagai pemain maupun pelatih.

Saat menjadi pelatih, Zinedine Zidane sangat jeli melihat potensi para pemainnya. Pria asal Prancis itu juga sangat jeli melihat pemain-pemain potensial yang dapat menjadi senjata di skema permainannya.

Karena itu, Zidane Zidane kerap kali seperti Jose Mourinho yang mampu memberikan penilaian dan gambaran masa depan untuk pemain-pemain yang dilihatnya. Setidaknya Zidane telah membuktikan perkataannya pada 4 pemain yang dilihatnya. Siapa saja?

Berikut 4 Ramalan Zinedine Zidane Terbukti Benar tentang Pesepakbola Bintang Dunia:

4. Eden Hazard





Pemain pertama yang diramal Zinedine Zidane adalah Eden Hazard. Tepatnya pada 2010 lalu, Zinedine Zidane memprediksi Eden Hazard yang kala itu masih berseragam Lille akan menjadi pemain bintang di masa depan.

"Hazard adalah bintang masa depan, Dia sangat bagus dan akan menjadi lebih baik lagi. Saya akan membawanya ke Real Madrid dengan mata tertutup" ujar Zinedine Zidane dilansir dari Marca.

Beberapa tahun setelahnya, ucapan Zidane terbukti benar. Nama Eden Hazard menggema saat memperkuat Chelsea dan membantu The Blues memenangkan trofi Liga Inggris dan Liga Eropa. Selama membela Chelsea (2012-2019), Hazard mengoleksi 110 gol dan 92 assist dari 352 pertandingan. Alhasil pada musim panas 2019, Eden Hazard diboyong Real Madrid dari Chelsea.