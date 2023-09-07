Para Pemain Timnas Belanda Tak Sepakat Ucapan Louis Van Gaal soal Piala Dunia 2022 Settingan

EINDHOVEN – Para pemain Timnas Belanda tak sepakat dengan ucapan Louis van Gaal yang menyebut Piala Dunia 2022 settingan alias sudah diatur. Kapten kesebelasan, Virgil Van Dijk dan penjaga gawang Mark Flekken menyebut ucapan Van Gaal hanya pendapat pribadi sang pelatih.

Sebelumnya, Van Gaal melontarkan pernyataan menghebohkan soal laga perempat final Piala Dunia 2022. Saat itu, Timnas Belanda asuhannya disingkirkan lewat adu penalti oleh Argentina dengan skor 3-4, setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal dan perpanjangan waktu.

Menurut Van Gaal, laga tersebut sudah diatur agar Argentina keluar sebagai pemenang. Tujuannya tentu saja untuk memuluskan langkah Lionel Messi agar sang megabintang bisa meraih gelar Piala Dunia untuk kali pertama sepanjang kariernya.

Saya tidak ingin berbicara banyak tentang hal itu. Ketika Anda melihat bagaimana Argentina mencetak gol dan bagaimana kami mencetak gol, dan bagaimana beberapa pemain Argentina melampaui batas dan tidak dihukum,” kata Van Gaal dilansir Goal International, Rabu (6/9/2023).

“Maka saya pikir itu adalah pertandingan yang direncanakan. Maksud saya semua yang saya katakan. Bahwa Messi harus menjadi juara dunia? Menurutku begitu, ya,” imbuhnya.

Pernyataan Van Gaal langsung ditanggapi oleh sang kapten kesebelasan, Virgil Van Dijk. Bek tengah Liverpool itu rupanya tak sepakat dengan pernyataan kontroversial sang mantan pelatih.