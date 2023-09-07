5 Calon Peraih Trofi Ballon dOr per September 2023, Nomor 1 Bikin Cristiano Ronaldo Tertinggal Jauh!

SEBANYAK 5 calon peraih trofi Ballon dOr per September 2023 akan dibahas Okezone. Kandidat pemenang trofi tersebut menarik diulas lantaran France Football resmi telah merilis daftar 30 pemain yang masuk nominasi calon peraih Ballon dOr 2023 pada Kamis (7/9/2023) dini hari WIB.

Menariknya, dari 30 nominasi Ballon dOr 2023 itu, tidak ada nama sang megabintang Timnas Portugal dan Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Padahal, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- berperan sangat penting untuk Al Nassr hingga sukses memenangkan gelar Liga Champions Arab 2023.

Terlepas dari hal itu, sedikitnya ada 5 nama yang menjadi kandidat kuat pemenang Ballon dOr 2023. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Peraih Trofi Ballon dOr per September 2023:

5. Karim Benzema (Al Ittihad)





Untuk urutan kelima, ada striker Al Ittihad, Karim Benzema. Sang penyerang asal Prancis tersebut merupakan pemenang Ballon dOr 2022 usai sukses membantu Real Madrid merebut trofi Liga Champions 2021-2022.

Karim Benzema juga telah membantu Real Madrid memenangkan gelar Piala Dunia Antarklub 2023 dan mencetak 19 gol dan 3 assist dari 24 laga di Liga Spanyol 2022-2023. Musim ini, striker 35 tahun ini baru mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 5 laga di Liga Arab Saudi 2023-2024 untuk Al Ittihad.

4. Rodri (Manchester City)





Selanjutnya, ada gelandang bertahan Manchester City, Rodri. Pemain 27 tahun berpaspor Spanyol ini memiliki peran yang sangat penting bagi Manchester City dalam meraih treble winners pada musim 2022-2023.

Rodri mampu membuat permainan Manchester City lebih hidup dan kuat di lini tengah. Ditambah lagi, Rodri menjadi pencetak gol kemenangan Manchester City 1-0 atas Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Tak heran, pemain asal Spanyol ini jadi kandidat pemenang Ballon dOr 2023.