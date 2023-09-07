Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laris Manis, Tiket Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 Ludes Terjual!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |11:41 WIB
Laris Manis, Tiket Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 Ludes Terjual!
Witan Sulaeman dan Pratama Arhan kala berlatih bersama Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIKET laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah ludes terjual. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal mendapat dukungan penuh suporter dalam laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 2024 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, itu.

Dilansir dari laman Instagram @timnas.indonesia, tiket Timnas Indonesia U-23 sudah resmi ditutup karena habis. Tentunya, hal ini menandakan publik sepakbola Tanah Air begitu antusias mendukung Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Sebelumnya, penjualan secara umum dilakukan pada 4-8 September 2023. Namun, tiket lebih dahulu dijual secara promo dari 1-3 September 2023.

Tiket laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 sendiri dijual untuk lima kategori saja, yakni Utara, Selatan, Barat, Timur, dan VIP. Untuk kategori Utara, tiket dibanderol seharga Rp100.000.

Kemudian, tiket kategori Selatan dibanderol seharga Rp100.000. Berlanjut ke kategori Barat, tiket ini dibanderol seharga Rp125.000, begitu juga dengan Timur seharga Rp125.000. Sedangkan untuk ketageori VIP, tiker dijual seharga Rp250.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
