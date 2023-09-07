Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Turkmenistan: Egy Maulana Vikri Pastikan Skuad Garuda Sudah Kantongi Kekuatan Lawan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |11:30 WIB
Timnas Indonesia vs Turkmenistan: Egy Maulana Vikri Pastikan Skuad Garuda Sudah Kantongi Kekuatan Lawan
Egy Maulana Vikri dan Asnawi Mangkualam saat membela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)
SURABAYA - Timnas Indonesia diklaim sudah mengantongi kekuatan lawan jelang menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday, Jumat 8 September 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu penggawa Skuad Garuda, Egy Maulana Vikri.

Egy mengatakan para pemain sudah diberikan gambaran kekuatan lawan oleh tim pelatih lewat video. Jadi, rekan-rekannya bisa mengetahui gambaran kekuatan Turkmenistan.

"Kami sudah dikasih video lawan. Jadi, beberapa pemain pasti sudah menonton bagaimana mainnya mereka," kata Egy di Surabaya, Rabu (6/9/2023).

Pemain Dewa United itu mengatakan tim pelatih pastinya akan memberikan instruksi khusus untuk melawan Turkmenistan. Tim pelatih membedah kekuatan lawan secara detail agar dapat timnya bisa menyiapkan taktik terbaik.

"Mungkin nanti akan ada video meeting juga untuk dilihat lagi secara detail bagaimana permainan lawan," ujarnya.

