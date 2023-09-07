Mimpi Gila Timnas Malaysia U-23, Rontok di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023 tapi Siap Tampil di Olimpiade Paris 2024!

MIMPI gila Timnas Malaysia U-23, rontok di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023 tapi sial tampil di Olimpiade Paris 2024. Ambisi itu dilontarkan penjaga gawang Timnas Malaysia U-23, Sikh Izhan.

Kiper yang kini membela Negeri Sembilan ini paham, Timnas Malaysia U-23 memang gagal di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023. Namun, ia menilai tampil di Olimpiade Paris 2024 bukanlah mimpi di siang bolong.

“Saya pikir pemain yang dipanggil akan memberikan yang terbaik untuk Timnas Malaysia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mungkin Piala AFF dan SEA Games menjadi titik awal di mana kami tidak mendapatkan hasil terbaik di dua turnamen tersebut,” kata Sikh Izhan mengutip dari Makan Bola.

“Karena itu, kami berharap di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 ini sukses. Kami ingin menargetkan sukses di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hingga tampil di Olimpiade tahun depan,” lanjut kiper yang mengemas 19 caps bersama Negeri Sembilan musim ini.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Timnas Malaysia U-23 tergabung di Grup H bersama Thailand U-23, Bangladesh U-23 dan Filipina U-23. Timnas Malaysia U-23 sendiri membuka Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan hasil manis.

Fergus Tierney dan kawan-kawan menang 2-0 atas Bangladesh U-23. Namun, untuk menyegel status juara grup atau empat runner-up terbaik, Malaysia U-23 masih harus bersua Thailand U-23 dan Filipina U-23.