Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Menohok Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi yang Kini Bertabur Pemain Bintang Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:52 WIB
Respons Menohok Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi yang Kini Bertabur Pemain Bintang Dunia
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo beri respons menohok kala mengomentari kondisi di Liga Arab Saudi yang kini menjadi bertabur pemain bintang dunia. Sudah memprediksi hal ini akan terjadi, Ronaldo pun tampak jengkel kala dulu keputusannya gabung Liga Arab Saudi sempat dianggap sebagai hal yang gila.

Ronaldo mengatakan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan berkarier di Liga Arab Saudi. Sebab, dia yakin Liga Arab Saudi punya potensi besar untuk semakin berkembang.

Cristiano Ronaldo

"Saya tahu itu akan terjadi. Saya mengatakannya enam bulan lalu dan semua orang mengira sayalah yang gila,” kata Ronaldo, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan bermain di Liga Arab Saudi bukanlah sesuatu yang buruk. Pasalnya, Ronaldo menilai liga itu sama seperti kompetisi lainnnya yang pernah dimainkan di Eropa.

Ronaldo sendiri sangat senang melihat kemajuan di Liga Arab Saudi saat ini. Kini, liga sepakbola di sana pun telah jadi sorotan dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658661/pelatih-skateboard-malaysia-ungkap-alasan-peluk-basral-graito-usai-raih-emas-sea-games-2025-xzv.webp
Pelatih Skateboard Malaysia Ungkap Alasan Peluk Basral Graito usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/persija_jakarta.jpg
Lupakan Klasemen, Persija Enggan Remehkan Semen Padang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement