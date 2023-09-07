Respons Menohok Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi yang Kini Bertabur Pemain Bintang Dunia

CRISTIANO Ronaldo beri respons menohok kala mengomentari kondisi di Liga Arab Saudi yang kini menjadi bertabur pemain bintang dunia. Sudah memprediksi hal ini akan terjadi, Ronaldo pun tampak jengkel kala dulu keputusannya gabung Liga Arab Saudi sempat dianggap sebagai hal yang gila.

Ronaldo mengatakan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan berkarier di Liga Arab Saudi. Sebab, dia yakin Liga Arab Saudi punya potensi besar untuk semakin berkembang.

"Saya tahu itu akan terjadi. Saya mengatakannya enam bulan lalu dan semua orang mengira sayalah yang gila,” kata Ronaldo, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan bermain di Liga Arab Saudi bukanlah sesuatu yang buruk. Pasalnya, Ronaldo menilai liga itu sama seperti kompetisi lainnnya yang pernah dimainkan di Eropa.

Ronaldo sendiri sangat senang melihat kemajuan di Liga Arab Saudi saat ini. Kini, liga sepakbola di sana pun telah jadi sorotan dunia.