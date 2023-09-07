Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Dony Tri Pamungkas Siap Unjuk Kualitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:53 WIB
Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Dony Tri Pamungkas Siap Unjuk Kualitas
Dony Tri Pamungkas siap tampil maksimal bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, menyatakan siap unjuk kualitas bersama Timnas Indonesia. Dony ingin membuktikan bahwa dirinya memang layak memperkuat Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia senior-.

Tim asuhan Shin Tae-yong akan menantang Turkmenistan pada FIFA matchday. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (8/9/2023).

Dony mengatakan sangat senang dapat memperkuat Timnas Indonesia senior. Oleh karena itu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pengalaman dalam ajang internasional.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bergabung di tim ini (Timnas senior)," kata Dony dilansir dari laman Persija, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha membayar kepercayaan tim pelatih dengan menampilkan performa terbaik. Dony pun berharap dapat menit bermain pada FIFA matchday.

"Saya akan berusaha dan kerja keras semoga bisa menampilkan yang terbaik," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658435/sakhi-atlet-junior-panahan-dki-borong5-emas-di-kejurnas-panahan-antar-club-2025-prr.webp
Sakhi, Atlet Junior Panahan DKI BorongÂ 5 Emas di Kejurnas Panahan Antar Club 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Buka-bukaan, MotoGP 2026 Jadi Penentu Nasib Pembalap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement