Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Dony Tri Pamungkas Siap Unjuk Kualitas

Dony Tri Pamungkas siap tampil maksimal bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

SURABAYA - Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, menyatakan siap unjuk kualitas bersama Timnas Indonesia. Dony ingin membuktikan bahwa dirinya memang layak memperkuat Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia senior-.

Tim asuhan Shin Tae-yong akan menantang Turkmenistan pada FIFA matchday. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (8/9/2023).

Dony mengatakan sangat senang dapat memperkuat Timnas Indonesia senior. Oleh karena itu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pengalaman dalam ajang internasional.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bergabung di tim ini (Timnas senior)," kata Dony dilansir dari laman Persija, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha membayar kepercayaan tim pelatih dengan menampilkan performa terbaik. Dony pun berharap dapat menit bermain pada FIFA matchday.

"Saya akan berusaha dan kerja keras semoga bisa menampilkan yang terbaik," ucapnya.