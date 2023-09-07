Sandy Walsh Mulai Latihan Jelang Duel Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Netizen Harap-Harap Cemas: Pelan-Pelan Biar Gak Cedera

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, sudah mulai berlatih bersama skuad Garuda jelang melawan Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kehadiran Sandy Walsh dalam sesi latihan Timnas Indonesia pun mencuri perhatian besar netizen Tanah Air.

Para netizen bahkan menyampaikan pesan khusus untuk Sandy Walsh dalam menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Netizen yang harap-harap cemas mengingatkan Sandy Walsh untuk berhati-hati dalam menjalani latihan ini agar tak kembali cedera.

“Saya senang kembali bersama Timnas Indonesia,” kata Sandy dalam akun Instagram pribadinya (@sandywalsh), dikutip pada Rabu (6/9/2023).

“Santai dulu bang Sandy, biar gak cedera jelang laga (melawan Turkmenistan),” bunyi komentar salah satu netizen.

“Akhir pekan pergi ke Bali, pulangnya mampir ke Sumba. Tolong pelan-pelan bang Sandy, kami takut kamu cedera,” tambah pesan netizen yang disampaikan dengan bait pantun.