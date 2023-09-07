Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Mulai Latihan Jelang Duel Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Netizen Harap-Harap Cemas: Pelan-Pelan Biar Gak Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:38 WIB
Sandy Walsh Mulai Latihan Jelang Duel Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Netizen Harap-Harap Cemas: Pelan-Pelan Biar Gak Cedera
Sandy Walsh kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, sudah mulai berlatih bersama skuad Garuda jelang melawan Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kehadiran Sandy Walsh dalam sesi latihan Timnas Indonesia pun mencuri perhatian besar netizen Tanah Air.

Para netizen bahkan menyampaikan pesan khusus untuk Sandy Walsh dalam menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Netizen yang harap-harap cemas mengingatkan Sandy Walsh untuk berhati-hati dalam menjalani latihan ini agar tak kembali cedera.

Sandy Walsh

“Saya senang kembali bersama Timnas Indonesia,” kata Sandy dalam akun Instagram pribadinya (@sandywalsh), dikutip pada Rabu (6/9/2023).

“Santai dulu bang Sandy, biar gak cedera jelang laga (melawan Turkmenistan),” bunyi komentar salah satu netizen.

“Akhir pekan pergi ke Bali, pulangnya mampir ke Sumba. Tolong pelan-pelan bang Sandy, kami takut kamu cedera,” tambah pesan netizen yang disampaikan dengan bait pantun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658507/pobsi-kota-bekasi-gelar-bekasi-pool-league-perkuat-pembinaan-biliar-menuju-porprov-2026-fzx.webp
POBSI Kota Bekasi Gelar Bekasi Pool League, Perkuat Pembinaan Biliar Menuju Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/barcelona_merayakan_kemenangan_2_0_atas_villarreal.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Menang 7 Kali Beruntun, Barcelona Kedinginan di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement