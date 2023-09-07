Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Selamat ke Jay Idzes yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Tanda Mees Hilgers Menyusul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:28 WIB
Beri Selamat ke Jay Idzes yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Tanda Mees Hilgers Menyusul?
Mees Hilgers segera perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
BERI selamat ke Jay Idzes yang segera perkuat Timnas Indonesia, tanda Mees Hilgers menyusul menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)? Kabar membahagiakan diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu 6 September 2023 siang WIB.

Ia mengonfirmasi Jay Idzes segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pengumuman ini sekaligus salah satu satu bukti ambisi PSSI mendongkrak prestasi Timnas Indonesia, mengingat Jay Idzes bukanlah pesepakbola kacangan.

Jay Idzes dan Erick Thohir

(Unggahan Jay Idzes dikomentari Mees Hilgers)

"Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Idzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

"Idzes masih berusia 23 tahun. Kariernya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan Insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita," kata Erick Thohir.

Jay Idzes pun bahagia selangkah lagi resmi mendapatkan paspor Indonesia. Di akun Instagram-nya @jayidzes, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini membagikan momen bersalaman dengan Erick Thohir, sembari menulis caption bersyukur dan bendera Indonesia.

Unggahan Jay Idzes pun dikomentari pemain keturunan Indonesia yang bermain di FC Twente, Mees Hilgers. Bek 22 tahun itu menaruh emoji tanda tangan diungahan Jay Idzes.

