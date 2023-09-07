Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Dibantai Turkmenistan, Pelatih Taiwan Harap Timnya Bangkit saat Hadapi Timnas Indonesia U-23

SOLO - Timnas Taiwan U-23 kalah telak 0-4 dari Turkemenistan U-23 pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan Solo, Rabu (6/09/2023) malam WIB. Pelatih Taiwan U-23 Tseng Tai-Lin, berharap anak asuhnya tampil lebih baik di laga berikutnya kontra Timnas Indonesia U-23.

Tai-Lin mengungkapkan bahwa hasil yang timnya dapat adalah hasil yang buruk. Strategi pertahanan yang coba diterapkan tidak berjalan maksimal.

"Pertama tama, terima kasih kepada para pemain di tim kami. Memang hasilnya buruk, pertahanan kita juga tidak terlalu baik," katanya setelah pertandingan.

Meski kalah telak, Tai-Lin berharap timnya dapat pengalaman berharga agar berusaha tampil maksimal untuk memberikan hasil terbaik.

"Pemain sudah mencoba yang terbaik. Dari pertandingan ini, kami dapat pengalaman yang bagus. Ke depan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," kata dia.