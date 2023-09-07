Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Dibantai Turkmenistan, Pelatih Taiwan Harap Timnya Bangkit saat Hadapi Timnas Indonesia U-23

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:47 WIB
Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Dibantai Turkmenistan, Pelatih Taiwan Harap Timnya Bangkit saat Hadapi Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Taiwan U-23, Tseng Tsai-Lin (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Timnas Taiwan U-23 kalah telak 0-4 dari Turkemenistan U-23 pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan Solo, Rabu (6/09/2023) malam WIB. Pelatih Taiwan U-23 Tseng Tai-Lin, berharap anak asuhnya tampil lebih baik di laga berikutnya kontra Timnas Indonesia U-23.

Tai-Lin mengungkapkan bahwa hasil yang timnya dapat adalah hasil yang buruk. Strategi pertahanan yang coba diterapkan tidak berjalan maksimal.

Timnas Taiwan U-23 di sesi latihan bersama

"Pertama tama, terima kasih kepada para pemain di tim kami. Memang hasilnya buruk, pertahanan kita juga tidak terlalu baik," katanya setelah pertandingan.

Meski kalah telak, Tai-Lin berharap timnya dapat pengalaman berharga agar berusaha tampil maksimal untuk memberikan hasil terbaik.

"Pemain sudah mencoba yang terbaik. Dari pertandingan ini, kami dapat pengalaman yang bagus. Ke depan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658401/dari-gaya-hidup-ke-industri-olahraga-sepeda-jadi-motor-ekonomi-baru-indonesia-nilai-ekonomi-capai-rp10-triliun-rty.webp
Dari Gaya Hidup ke Industri: Olahraga Sepeda Jadi Motor Ekonomi Baru Indonesia, Nilai Ekonomi Capai Rp10 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement