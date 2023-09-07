Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:29 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menghadapi Turkmenistan di ajang di FIFA Matchday September 2023.

Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Jumat 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan kali ini.

Namun, kabar kurang sedap datang dari pasukan Shin Tae-yong jelang laga kontra Turkmenistan di FIFA Matchday kali ini. Sejumlah penggawa Timnas Garuda dikabarkan tidak dalam kondisi fit alias cedera.

Kabar terakhir ada nama Ricky Kambuaya yang menambah panjang daftar cedera pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Turkmenistan. Untungnya, cedera yang dialami pemain Dewa United tersebut tak parah.

Sebelumnya, dua pemain yakni Yakob Sayuri (PSM Makasar) dan Shayne Pattynama (Viking FK) batal dilepas ke skuad Merah Putih. Keduanya kompak mengalami cedera saat membela klub masing-masing.

Halaman:
1 2
      
