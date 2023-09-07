Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Ini Penyebab Timnas Taiwan U-23 Kalah 0-4 dari Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Timnas Taiwan U-23 kalah 0-4 dari Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Romensy August/MNC Portal Indonesia)

PELATIH Timnas Taiwan U-23, Tseng Tai-lin, mengungkap penyebab timnya kalah 0-4 dari Timnas Turkmenistan U-23 di laga pertama Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Rabu 6 September 2023 malam WIB.

Tseng Tai-Lin mengatakan, Taiwan U-23 kalah telak karena organisasi pertahanan yang dibangun berjalan buruk. Alhasil, Turkmenistan U-23 dengan mudah menembus pertahanan mereka.

(Timnas Taiwan U-23 kalah 0-4 dari Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

"Pertama tama, terima kasih kepada para pemain kami. Memang hasilnya buruk, pertahanan kita juga tidak terlalu baik," kata Tseng Tai-lin dalam konferensi pers kelar laga Taiwan U-23 vs Turkmenistan U-23.

Meski kalah telak, Tseng Tai-Lin berharap Timnas Taiwan U-23 mendapat pengalaman berharga. "Pemain sudah mencoba yang terbaik. Dari pertandingan ini, kami dapat pengalaman yang bagus. Ke depan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," lanjut pelatih asal Taiwan tersebut.

Selanjutnya, Taiwan U-23 akan menghadapi Timnas Indonesia U-23 pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB. Menghadapi Timnas Indonesia U-23, Tseng Tai-lin berharap Taiwan U-23 memberikan hasil terbaik.

"Kami tahu Indonesia itu tim kuat. Meski begitu, kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan nanti,” lanjtu sang pelatih.