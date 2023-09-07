Usai Bantai Timnas Taiwan U-23 dengan Skor 4-0, Timnas Turkmenistan U-23 Susun Strategi untuk Hadapi Timnas Indonesia U-23

SOLO - Timnas Turkmenistan U-23 meraih hasil positif di laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023. Anak asuh Ahmet Agamyradov berhasil menumbangkan Taiwan U-23 dengan skor 4-0.

"Kami senang atas kemenangan ini. Dari sini, kami mendapat 3 poin. Saya berterima kasih kepada para pemain saya yang sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya di lapangan," ujar Ahmet usai pertandingan.

Empat gol Turkmenistan disumbang oleh hattrik Shamammet Hydyrow pada menit ke 23, 68 dan 78. Satu gol tambahan dicetak oleh pemain pengganti Nurmyrat Rozyyev pada menit ke 75.

"Terima kasih juga untuk man of the match kami (Shamammet Hydyrow, red)," ujarnya.

Setelah pertandingan ini, Turkmenistan dijadwalkan berhadapan dengan Indonesia pada, 12 September 2023 sebagai laga pamungkas. Ahmet menyebut bahwa timnya harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan itu.

"Tentunya, kami punya banyak waktu. Termasuk untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Jika tim saya menang, tentu saya senang. Tapi setelah kemenangan ini, kami harus bekerja keras lagi. Kami harus berlatih," kata dia.