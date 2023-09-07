Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bantai Timnas Taiwan U-23 dengan Skor 4-0, Timnas Turkmenistan U-23 Susun Strategi untuk Hadapi Timnas Indonesia U-23

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:15 WIB
Usai Bantai Timnas Taiwan U-23 dengan Skor 4-0, Timnas Turkmenistan U-23 Susun Strategi untuk Hadapi Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradov (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Timnas Turkmenistan U-23 meraih hasil positif di laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023. Anak asuh Ahmet Agamyradov berhasil menumbangkan Taiwan U-23 dengan skor 4-0.

"Kami senang atas kemenangan ini. Dari sini, kami mendapat 3 poin. Saya berterima kasih kepada para pemain saya yang sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya di lapangan," ujar Ahmet usai pertandingan.

Empat gol Turkmenistan disumbang oleh hattrik Shamammet Hydyrow pada menit ke 23, 68 dan 78. Satu gol tambahan dicetak oleh pemain pengganti Nurmyrat Rozyyev pada menit ke 75.

"Terima kasih juga untuk man of the match kami (Shamammet Hydyrow, red)," ujarnya.

Setelah pertandingan ini, Turkmenistan dijadwalkan berhadapan dengan Indonesia pada, 12 September 2023 sebagai laga pamungkas. Ahmet menyebut bahwa timnya harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan itu.

"Tentunya, kami punya banyak waktu. Termasuk untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Jika tim saya menang, tentu saya senang. Tapi setelah kemenangan ini, kami harus bekerja keras lagi. Kami harus berlatih," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658577/gabungkan-olahraga-dan-hiburan-brothersphere-bakal-digelar-di-jakarta-xlp.webp
Gabungkan Olahraga dan Hiburan, Brothersphere Bakal Digelar di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
No Sensor! Asnawi Nilai Timnas Indonesia Belum Siap ke Piala Dunia 2026, Cuma 7 Pemain Layak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement