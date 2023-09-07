Pelatih Timnas Turkmenistan U-23 Angkat Bicara Setelah Shin Tae-yong Saksikan Laga Timnya Kontra Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

SOLO - Shin Tae-yong (STY) terlihat menyaksikan langsung pertandingan Taiwan U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (6/09/2023). Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya tengah mempelajari permainan Turkmenistan U-23 yang juga akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup.

STY duduk di kursi VIP bersama bersama para asistennya seperti, Shin Sang-gyu, Kim Bong-soo, Jeonh Seok-so dan Nova Arianto. Tidak hanya menyaksikan laga, Shin Tae-yong juga tampak aktif membuat catatan.

Menanggapi hal itu, pelatih Turkmenistan Ahmet Agamyradov menilai hal yang dilakukan Shin Tae-yong itu wajar di dunia sepak bola. Dia bahkan juga sering melakukannya untuk mengetahui langsung permainan lawan.

"Ini normal. saya kira, dia (Shin Tae-Yong, red.) belum cukup tahu informasi soal tim kami. Jadi mungkin lebih baik dia melihat game ini," kata Ahmet saat konferensi pers, Rabu (6/9).

Dalam pertandingan itu, Turkmenistan U-23 berhasil membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0. Setelah itu, Turkmenistan akan menghadapi Indonesia dalam laga pamungkas grup, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut, Ahmet mengungkapkan bahwa dirinya belum berniat melihat laga Indonesia melawan Taiwan secara langsung. Sang pelatih memilih untuk mempersiapkan timnya agar bisa tampil lebih maksimal di laga berikutnya.

"Saya pikir tidak. Karena kita harus latihan," ucapnya.