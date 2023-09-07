Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Turkmenistan U-23 Bantai Taiwan 4-0 hingga Irak Pesta Gol 13-0 atas Makau!

Timnas Turkmenistan U-23 meraih kemenangan di matchday pertama mereka pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto:AFC)

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama fase grup telah diketahui. Sejumlah pertandingan di matchday pertama Grup A hingga K Kualifikasi Piala Asia U23 2024 baru saja kelar pada Kamis (7/9/2023) dini hari WIB.

Salah satunya, musuh Timnas Indonesia U-23 di Grup K yakni Turkmenistan U-23 berhasil membantai Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/9/2023) malam WIB. Gol pembuka Turkmenistan U-23 dibuka oleh Hydyrow pada menit ke-25 via tendangan bebas.

Di babak kedua, Turkmenistan U-23 kembali berhasil merobek jala gawang Taiwan pada menit ke-62 lewat Hydyrow yang mencetak gol keduanya. Setelah itu, Turkmenistan lagi-lagi memperlebar jarak menjadi 3-0 via gol Nurmyrat Rozyev.

Hydyrow sukses mencetak hattrick pada menit ke-78 dan membawa Turkmenistan U-23 menang 4-0 atas Taiwan U-23. Hasil ini membuat Turkmenistan U-23 berada di puncak klasemen Grup K dengan koleksi 3 poin, diikuti Timnas Indonesia U-23 (0 poin) dan Taiwan U-23 (0 poin).

Sementara itu, pertandingan di grup lainnya di antaranya Thailand sukses membantai Filipina 5-0. Tim dari Asia Tenggara lainnya, Vietnam U-23 berhasil mempercundangi Guam dengan skor 6-0, sedangkan Malaysia menang 2-0 atas Bangladesh.

Hasil negatif justru didapat negara Asia Tenggara lainnya, yakni Brunei Darussalam dibantai 0-9 oleh Yordania, Laos tumbang 1-7 dari Australia, Timor Leste takluk 0-4 dari Kuwait. Sementara itu, Kamboja ditahan 2-2 oleh Lebanon dan Myamar bermain imbang 1-1 dengan Kyrgyzstan.