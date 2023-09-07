Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-23 Paling Buncit, Malaysia U-23 Kelima!

Berikut klasemen sementara runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama. (Foto: Twitter/@fam_malaysia)

KLASEMEN sementara runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama akan diulas Okezone. Selain juara grup (11 tim), ada empat runner-up (4 tim) yang lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Untuk menentukan siapa pengisi empat runner-up terbaik, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) membuat sebuah klasemen yang diperuntukkan bagi tim-tim yang menempati posisi dua di grup masing-masing.

(Timnas Malaysia U-23 membuka Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan menang 2-0 atas Bangladesh U-23)

Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana cara AFC mengusung rasa keadilan, mengingat ada grup yang berisikan tiga dan empat tim? Supaya adil, tim kontra penghuni dasar klasemen (khusus untuk tim yang tergabung dengan empat tim), tidak masuk hitungan dalam penentuan posisi di klasemen runner-up terbaik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Setelah melalui matchday pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, ada Timnas Kuwait U-23, Timnas Iran U-23, Timnas Yaman U-23 dan Timnas Oman U-23 yang menempati posisi empat besar klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Kuwait U-23 tercatat mengemas tiga poin dengan selisih gol +4. Menyusul Iran U-23 dan Yaman U-23 yang sama-sama mendulang tiga poin dan selisih gol +3, serta Oman U-23 (3 poin dan selisih gol +2).

Di posisi lima ada Timnas Malaysia U-23 yang mengemas tiga angka dan selisih gol +2. Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23?